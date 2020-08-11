وزيرة التجارة في زيارة لمصلحة الرقابة الصناعية: حريصون على التطوير

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكل عناصرها من خلال تطبيق فكر جديد قائم على جعل الرقابة ركيزة أساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كل السلع الصناعية المنتجة بمختلف قطاعاتها، وضمان التزام المصانع بإنتاج سلع مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يضمن الحفاظ على حق المستهلك المصري في الحصول على سلعة آمنة وعلى أعلى درجة من الجودة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي للمصلحة ليس فقط لاجراء الحملات التفتيشية على المصانع وإنما من خلال لعب دور أكثر تأثيرا في تقديم الخبرة والمشورة الفنية للمصانع لضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة.

نيفين جامع: حريصون على تطوير منظومة الرقابة الصناعية ومساعدة المنتجين على تطبيق معايير الجودة

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها وزيرة التجارة لمقر مصلحة الرقابة الصناعية ، حيث تفقدت سير العمل بإدارت المصلحة المختلفة، كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع عدد من العاملين بحضور المهندس محمد حلمي رئيس المصلحة، حيث استعرض الاجتماع الدور الهام للمصلحة في تحسين جودة السلع الصناعية المنتجة سواء الموجهة للسوق المحلي أو للتصدير.

وقالت جامع إنَّ الوزارة حريصة على تعزيز دور المصلحة والارتقاء بأدائها الفني لمساعدة القطاعات الصناعية في تطبيق معايير الجودة ومطابقة منتجاتهم للمواصفات المحلية والدولية، خاصة في ظل امتلاك المصلحة لعناصر الخبرة والكفاءة المتمثلة في العاملين بالمصلحة.

وأشارت إلى أهمية تفعيل دور فروع المصلحة بالمحافظات وتطوير إمكاناتها الفنية والبشرية بهدف تحقيق الدور المنوط بالمصلحة في كل محافظات مصر.

ومن جهته، قال محمد حلمي عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إنَّ هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة التجارة والصناعة بمنظومة الرقابة الصناعية في مصر وتفعيل دور المصلحة في رفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض دور المصلحة في مكافحة الغش الصناعي ومنع تداول منتجات رديئة بالسوق المحلي من خلال تفعيل دور الرقابة على المنتجات الصناعية قبل طرحها بالاسواق، فضلاً عن تقديم خدمات اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة وحماية المستهلك من خلال تقديم خدمات تلقي شكاوى عيوب الصناعة والعمل على حلها بالتعاون مع المنتجين إلى جانب تعميق مفهوم الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، إضافة الى تحسين صورة المنتج المصري ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.