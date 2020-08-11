وكيل البرلمان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

أدلى السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الخلفاء الإعداديه بنين بمصر الجديدة.

وقال الشريف في تصريحات صحفية له عقب التصويت، إنه لديه ثقة كاملة في المصريين والشباب والمرأة التي تتقدم الصفوف للمشاركة في الاستحقاقات السياسية والبرلمانية، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، التي تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.

كما دعا وكيل مجلس النواب أفراد الشعب المصري بضرورة المشاركة الإيجابية وبكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، كونهم الرقيب على آداء البرلمانيين، كما أنه لا يوجد مستقبل أو حل مشكلات عن طريق "الدليفيري"، ولكن بالمشاركة والنزول.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.