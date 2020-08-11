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نتيناهو يهاجم أمريكا ويحملها مسؤولية عدم تنفيذ "خطة الضم"

كتب:

وكالات
01:03 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية عدم تنفيذه لخطة ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول في مقابلة تلفزيونية: "كان واضحا من البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال نتنياهو إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشغول حاليا بأمور أخرى وهذا الأمر (خطة السيادة) ليس على رأس أولوياته"، معربا عن أمله في أن "نتمكن في المستقبل القريب من المضي لتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا دبلوماسية أخرى ذات أهمية لإسرائيل".

وفي إشارة إلى خطة ترامب للسلام التي تسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على 30 في المئة من الضفة الغربية، قال نتنياهو: "لقد عملت مع فريق ترامب على هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات. وفي رأيي، هي الوحيدة التي تحافظ على المصالح الأساسية لإسرائيل".

 

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