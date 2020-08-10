إسرائيل تسجل 6 وفيات و884 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسجيل 884 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه جرى تسجيل 6 وفيات جراء الفيروس، ليبلغ الإجمالي 606 حالات، وفقا لما ذكرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 23998، منهم 397 في حالة حرجة.