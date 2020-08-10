في ذكراه.. قصة "حزقيل الملك" الذي كسر أصنام بني إسرائيل

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الاثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار حزقيا الملك، بحسب الاعتقاد المسيحي.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الإثنين، 4 مسرى لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم، توفي الملك حزقيا بن أحاز الملك وهو من نسل داود سبط يهوذا، وبحسب المراجع الكنسية لم يقم ملك مثله علي بني إسرائيل بعد داوود، لأنهم جميعا عبدوا الأوثان وبنوا لها المذابح أما هو فإنه عندما ملك كسر الأصنام وهدم مذابحها وقد جازاه الله خير بأكثر مما فعل.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.