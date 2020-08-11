شعراوي: إقبال كثيف على لجان بئر العبد والشيخ زويد في سيناء

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة رصدت إقبالا الشباب والناخبين على لجان الانتخابات في شمال سيناء وتحديدا بالشيخ زويد وبئر العبد وطوابير انتظار في شمال سيناء مما يدل على وجود الأمن والأمان.

وأكد شعراوي خلال تصريحات من غرفة العمليات أن الانتخابات لمجلس الشيوخ لاتقل أهمية عن مجلس النواب ولدور مجلس الشيوخ أهمية كبرى في المرحلة المقبلة وعلى المواطنين اختيار الأفضل.

وأشار إلى أن كل اللجان على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة والنصف انتظمت في العمل.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.