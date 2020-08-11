عاجل.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في انتخابات الشيوخ، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.