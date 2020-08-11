إقبال متوسط على لجان الضاهر.. وناخبة: درجة الحرارة السبب

شهدت لجان الضاهر بمدرسة دي لاسال بالظاهر، إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين، حيث شهدت اللجنة في الساعات الأولى إقبالاً كبيرًا بدأ في الانخفاض تدريجيًا ليصبح متوسطًا وهو ما أرجعه عدد من الناخبين إلى ارتفاع درجة حرارة الجو.

وقالت منى محمد ناخبة إنها جاءت لتدلي بصوتها في الانتخابات حرصاً منها على المشاركة في العملية السياسية، مشيرة إلى أنها سوف تعود مرة أخرى عصراً مع والدتها لكي تدلى الوالدة بصوتها نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو في الوقت الحالي.

وشهدت اللجان بالخارج تشغيل مجموعة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الناخبون وخاصة الأطفال صغار السن.