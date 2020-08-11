عاجل.. لاشين لـ"المصريين": وجودكم بلجان الاقتراع رسالة للمجتمع الدولي

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية في مسيرة الديمقراطية، مشيرا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع أبلغ دليل على حبكم لوطنكم وحرصكم على إعلاء شأنه، حيث إن مشاركتكم في هذا الاستحقاق تلبية لنداء الواجب وممارسة للحق الدستوري.

وأضاف إبراهيم خلال كلمة يذيعها التليفزيون المصري أن التواجد بكثافة أمام لجان الاقتراع رسالة للمجتمع الدولي بوعي المجتمع المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية والروح الوطنية العالية، مؤكدا: "خياراتكم اليوم هي التي تصنع الغد، فاختر الأكفأ لحمل الأمانة"، "إن شعبا يملك هذه الروح قادر ولا ريب على تحمل مسؤوليات وطنه والنهوض به من خلال المساهمة في إنجاح مسيرة الديمقراطية والبناء في مصرنا الغالية".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خُصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.