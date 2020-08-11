استمرار أعمال التعقيم داخل لجان انتخابات الشيوخ بوسط القاهرة

تشهد اللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة وجاردن سيتي تخصيص أماكن لانتظار الناخبين لحمايتهم من أشعة الشمس واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لحمايتهم من فيروس كورونا.

وانطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدى يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وشهدت مدرسة عابدين الثانوية بوسط القاهرة منذ فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين إقبالا ملحوظا من السيدات والشباب، فيما لايزال الإقبال متوسط على مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي.

وتتصدر القاهرة قمة الدوائر الانتخابية الأكثر في عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنحو 98 منافسا يتسابقون على 10 مقاعد للمحافظة في مجلس الشيوخ.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين وأعضاء اللجان المتواجدين بالداخل بدأ من القاضي وانتهاء بالموظفين بارتداء الكمامة.