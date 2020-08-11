صور.. مفتي الجمهورية يدلي بصوته في مسقط رأسه بالبحيرة

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتى جمهورية، قبل قليل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمسقط رأسه بمدينة الدلنجات، بالبحيرة، وسط حضور جماهيري ملحوظ، ورافقه عدد من أبناء الدلنجات الذين حرصوا على مقابلة مفتي الجمهورية أثناء الإدلاء بصوته.

ووسط إجراءات احترازية مشددة، أدلى مفتى الجمهورية بصوته باللجنة الانتخابية رقم 666 ومقرها مركز الدلنجات، بالبحيرة، وظهر معه عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات شعبية.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة، وذلك بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذانا ببدء فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.