بوتين: ابنتي تلقت اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إحدى بناته تلقت تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وشاركت عمليًا في تجربة اللقاح الجديد، الذي أعلنت روسيا عن تسجيله كأول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

وقال بوتين، خلال الاجتماع الحكومي الذي جرى به الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا: "إحدى بناتي تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة. بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر".

وتابع الرئيس الروسي، أنه "بعد الحقنة الثانية (التطعيم الثاني) ارتفعت درجة الحرارة قليلًا ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها، وهي تتمتع بصحة جيدة الآن، ومعنوياتها مرتفعة".

ولفت بوتين، إلى أن "الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقًا، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم"، مضيفًا: "بشكل عام، كل شيء يسير كما لو أنه لم يُعمل أي شيء".