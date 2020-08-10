بوتين يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لبيلاروسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بإعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة.

وأعرب بوتين، في برقية التهنئة، عن ثقته في أن الأنشطة التي يقوم بها لوكاشينكو "ستسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية، وتعزيز دولة الاتحاد، وبناء التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، والهياكل الدولية الأخرى"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وحصل ألكسندر لوكاشينكو، على 80.23% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، أمس الأحد.

وبعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، اندلعت في العاصمة البيلاروسية، وعدة مدن أخرى، احتجاجات تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

فتح قضايا جنائية في أعمال الشغب والعنف ضد شرطة بيلاروسيا

من جانبه، أعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا إيفان نوسكيفيتش، اليوم، أنه درى فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال نوسكيفيتش، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "فتحت لجنة التحقيق دعاوى جنائية بشأن وقائع أعمال شغب جماعية وعنف ضد موظفي وزارة الداخلية في مدينة مينسك وعدد من المناطق الأخرى في البلاد".

وأضاف رئيس لجنة التحقيق، أنه "جرى فتح هذه القضايا الجنائية بموجب أجزاء مختلفة من المادة 293 من القانون الجنائي، وقد يواجه المسؤولون عن هذه الأعمال عقوبة السجن لمدة تتراوح من 8 إلى 15 سنة".

وأكد نوسكيفيتش، أن جميع الأعمال غير القانونية كانت مصحوبة بالعنف ضد ضباط الشرطة إذ أصيب العشرات منهم، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات ومقاومة ممثلي السلطات، وأثناء عمليات التفتيش التي أجراها ضباط إنفاذ القانون جرى تسجيل استخدام حاويات القمامة والمقاعد والعصي والحجارة المرصوفة والقوارير والسوائل القابلة للاشتعال كأدوات للجريمة.

وشدد نوسكيفيتش، على أن المهتمين بأعمال الشغب الجماعية يستخدمون حشود الناس كأداة لتحقيق أهدافهم، وقال: "أدعو إلى عدم الاستسلام للاستفزازات والدعوات لزعزعة النظام العام".