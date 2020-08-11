نائب محافظ الجيزة تمنح "كمامة" للناخبين في إمبابة (صور)

حرصت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، على توزيع الكمامات على بعض الناخبين الوافدين للإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال جولتها التفقدية للاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية داخل اللجنة وخارجها.

وكانت "عبد الحليم" تجري جولة تفقدية في لجان منطقة إمبابة، وأثناء خروجها من مدرسة النيل الإبتدائية، شاهدت إحدى الناخبات الوافدين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وسارعت نائب المحافظ إلى سؤالها عن حملها لكمامة أم لا، وعندما علمت أنه ليس معها كمامة جلب واحدة من سيارتها وقدمتها لها.

كما شاهدت ناخبتين أخرتين دون كمامة، فجلبت كمامة لكل واحدة منهما، لتغادر بعد ذلك لاستكمال مهامها التفقدية للجان.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.