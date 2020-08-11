مايا مرسي: على المرأة تصدر المشهد السياسي بنسب التصويت بـ "الشيوخ"

أثنت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ خاصة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا، قائلة: "بشكر الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع المحافظات على التنظيم".

وأكدت مايا مرسي، خلال تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوتها بانتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية دور المرأة في أي خطوة لها علاقة بمستقبل مصر، لافتة إلى أن المرأة عليها تصدر المشهد سواء بنسب التصويت أو مشاركتها في المجلس.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى دور المجلس في التوعية المستمرة للسيدات بأهمية الانتخابات والمشاركة والفرق بين البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأدلت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة أحمد أبو الدهب بمنطقة الدقي عن دائرة الجيزة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.