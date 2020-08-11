رئيس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدينة نصر

أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان، كما شهدت أيضا توفير الكمامات للمواطنين الذين حضروا بدونها، حيث حرصت اللجنة أيضا على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت وتجرى اليوم انتخابات مجلس الشيوخ حيث يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.