بعد فوزه بالتزكية.. تعرف على رئيس مجلس الشعب السوري

أعاد مجلس الشعب السوري الجديد، انتخاب رئيس البرلمان السابق حمودة الصباغ رئيسًا له، ولم يترشح لمنصب الرئيس سوى "الصباغ"، وهكذا فاز بالمنصب عن طريق التزكية.

وأستأنف البرلمان السوري، صباح اليوم، جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، عبد الحميد أسعد الظاهر، وبأداء أعضاء من المجلس القسم الدستوري إفراديًا، بعد أن أداها بالأمس أكثر من نصفهم، واستكمل الأعضاء فيها اليوم أداء القسم الدستوري.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن محمد أكرم العجلاني، فاز بالتزكية نائبًا لرئيس المجلس، فيما فاز كل من سلوم السلوم، وميساء صالح، بمنصب أميني سر المجلس، ومحمد سليمان الأبرش، وفايزة العذبة، بمنصب المراقبين.

وأشارت المادة 29 من النظام الداخلي، إلى أن مدة ولاية مكتب المجلس سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ انتخابه على أن يعاد انتخابه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء المدة، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.

ويرصد "الوطن"، أهم المعلومات عن حمودة صباغ، وفقًا لما ذكره موقع "مجلس الشعب السوري" على شبكة الإنترنت:

- من مواليد محافظة الحسكة 1959.

- يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

- محام ممارس منذ عام 1987.

- نائب في مجلس الشعب منذ 2007 ولأربعة أدوار متتالية.

شغل عدة مناصب منها:

- عضو قيادة رابطة شبيبة مدينة الحسكة 1981.

- أمين رابطة شبيبة الثورة في مدينة الحسكة من عام 1982 إلى 1985.

- أمين فرقة النقابات المهنية من 1989 إلى 2001.

- أمين شعبة مدينة الحسكة للحزب من 2004 إلى 2007 .

- نقيب المحامين في محافظة الحسكة من 1997 إلى 2001 .

- عضو نقابة المحامين للحسكة 2001.

- عضو مؤتمر اتحاد المحامين العرب دورة بيروت 2000.

- عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم 2005 .

- عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم منذ عام 2005.

- أصبح عضوًا في القيادة المركزية للحزب في 2017.

- ترأس صباغ جمعية الصداقة البرلمانية السورية اليونانية.

- عضو جمعية الصداقة البرلمانية السورية الصينية.

- عضو جمعية الصداقة البرلمانية السورية اللبنانية.

- عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ولجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في المجلس، ولجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجلس، ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي دورة جنوب أفريقيا 2008.

- عضو مؤتمر البرلمانات الإسلامية دورة القاهرة 2008.

- عضو قيادة شعبة الحزب في مجلس الشعب من 2013 إلى 2017.

- عضو القيادة القطرية للحزب 2017 .

- رئيس المجلس صباغ متزوج ولديه خمسة أولاد.

- انتخب رئيسًا لمجلس الشعب في سبتمبر 2017، خلفًا لهدية عباس، التي أقالها المجلس بعد نحو عام على انتخابها، كأول امرأة ترأس المجلس في الدور التشريعي الثاني.

- شغل عددًا من المناصب، منها نقيب المحامين في الحسكة منذ 1997 وحتى 2001.

- كان رئيسًا لمكتب الفلاحين القُطري، في القيادة القطرية "المركزية لاحقا" لحزب البعث.