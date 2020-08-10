الدفاع الروسية: رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 7 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات حلب "3"، واللاذقية "1"، وإدلب "3".

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة لم يرصد أي انتهاكات خلال الساعات الماضية، موضحا أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين، نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عملية إنسانية واحدة، جرى من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2662 طنا، إلى أهالي إحدى القرى بريف الحسكة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه جرى بشكل عام تنفيذ 2497 عملية إنسانية، بإجمالي 416717 طنا من المساعدات الإنسانية.