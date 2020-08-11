أهالي أقدم واحة مصرية يشاركون في انتخابات "الشيوخ"

وصل أهالي واحة الجارة "أم الصغير" أقدم واحة مصرية، إلى لجنة مدرسة أغورمي بسيوة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال جبريل عمر حمزة، شيخ قبيلة واحة الجارة، لـ "الوطن"، إنهم يؤدون واجبهم الوطني في الانتخابات، لافتا إلى أن المحافظة وفرت لهم أتوبيسات لنقلهم من "الجارة" إلى سيوة، قائلا: "لم نرى من الحكومة إلا الخير، وكذلك المحافظ ومدير أمن مطروح، وجميع الأجهزة، ولم ننتظر شيئا من المرشحين".

وأضاف "جبريل": "نقلتنا 3 أتوبيسات اليوم الثلاثاء إلى اللجان، وغدا ستنقل أتوبيسات باقي الناخبين، وجميعنا في لجنة أغورمي باستثناء بعض الناخبين في لجنة أخرى قريبة منها".

وأشار إلى أن إجمالى عدد الناخبين في واحة الجارة 200 ناخب، منهم كبار السن حضروا للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بمطروح 5 مرشحين، وهم مرشح حزب مستقبل وطن رزق علواني، ومرشح حزب النور صابر رفاد، و3 مرشحين مستقلين محمد رحومة عبدالواحد وفتحي رزق محمد، وحسين آدم جارح.

وتعقد الانتخابات في مطروح داخل 138 مركزا انتخابيا، بإجمالي 142 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، يدلي خلالها بأصواتهم 299 ألفا و581 ناخبا.