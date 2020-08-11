روسيا تتلقى طلبات للحصول على مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك"

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج أول لقاح ضد كورونا "سبوتنيك" في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأشارت روسيا إلى أنها تلقت طلبات للحصول على مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "آمل أن نتمكن من البدء في الإنتاج الكمي قريبًا، وهذا هو المهم، إطلاق الإنتاج الكمي من هذا اللقاح. ولكي يتسنى لكل من يريد، وبطبيعة الحال، ينبغي أن يتم ذلك طوعًا، وسبق لي أن قلت في هذه النقطة مرارًا وتكرارًا، فكل شخص يريد أن يستفيد من التطورات والإنجازات التي حققها خبراؤنا، وعلماؤنا".