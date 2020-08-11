بشرى ألمانية.. إصدار تصريح لقاح لعلاج كورونا نهاية العام

أعلن كلاوس سياشوتيك، رئيس معهد "باول ايرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، أنه سيتم إصدار تصريح لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على الأكثر.

وأضاف سياشوتيك في بيان، أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة.

وتشهد بعض المدن الألمانية مظاهرات للمطالبة برفع القيود على الحياة العامة، وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأظهر إحصاء جديد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 20 مليونًا.