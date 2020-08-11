"عمليات الوزراء": "مدبولي" يتابع تطورات التصويت بـ"الشيوخ" أولا بأول

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع تطورات سير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ أولاً بأول، عبر تقارير دورية ترفع له بشأن "موقف الانتخابات".

وأضاف "الجوهري"، خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية في الحكومة منذ قليل، أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافة المحافظات وبعضها البعض.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء، أن غرفة العمليات المركزية تتابع عملية الانتخابات "لحظة بلحظة"، وتوفر الدعم اللازم للمحافظات وذلك من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات والوزارات والهيئات المعنية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.