"المصرية لحقوق الإنسان": مرشحو النور روجوا لأنفسهم أمام لجان بالفيوم

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عبر مراقبيها البالغ عددهم 1500 مراقبا، على مستوى الجمهورية، تأخر فتح باب 13 لجنة على مستوى محافظة المنوفية أمام الناخبين، في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفي محافظة أسيوط، شهدت العديد من التأخير، بداية من مدرسة أمير الثانوية المشتركة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، وهناك أيضا تأخر بفتح 3 لجان فرعية على مستوى محافظة أسيوط، منهم لجنتان بمركز أبنوب، وهما لجنتى 140 و76 العقب بقرية بنى محمد، واللجنة الثالثة فى مركز الفتح، وهى لجنة مدرسة الشهيد المعتمد عبدالله.

كما رصدت المنظمة، تأخر فتح اللجان بمحافظة القاهرة، فى مدرسة رفاعى الطهطاوى ببولاق الدكرور، ومدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، وكذلك مدرسة عابدين الثانوية بمنطقة عابدين، ومدرسة السيدة عائشة بمنطقة المرج.

كما تأخرت كلية فنون جميلة بالزمالك عن فتح أبواب اللجان ومدرسة الظاهر بالشرابية، وكذلك شهدت محافظة الجيزة جانب من تأخير فتح اللجان بمدرسة النهضة الرسمية للغات، ورصدت المنظمة، تأخر مدرسة لجنة الزهور بالإسماعيلية فى فتح صناديق الاقتراع، وكذلك تم رصد تأخير بمدرسة السرو بدمياط، ورصدت المنظمة تأخير 15 لجنة في محافظة الدقهلية.

فيما رصد مراقبو المنظمة، وجود دعاية لمرشحى حزب النور باللجان الإنتخابية، بوجود شباب يقومون بارتداء تيشرتات تشير إلى حزب النور، ويحملون لافتات تحتوى على أسماء المرشحين، وذلك فى لجنة مركز شباب سنورس ثان (المطور) ومركز شباب سنورس أول (الساحة الشعبية) ومدرسة الراضى الإبتدائية ومدرسة عثمان بن عفان، ومجمع سنورس الإبتدائى.

ورصدت المنظمة وجود دعايا أمام لجان 127 و128 بمدرسة القوصية الثانوية بنين بأسيوط، بأن هناك بعض الشباب يوزعوا دعاية لصورة أحد المرشحين التابع لحزب الوفد، كما شهدت محافظة السويس، وجود بعض الدعايا بمدرسة عمر مكرم الإعدادية ولجنة سامى البارودى بحى الأربعين ومركز شباب المدينة.

وكانت الدعايا لصالح حزب مستقبل وطن، كما نالت الزقازيق جانب من الدعايا بمدرسة الثانوية الرياضية بمنشأة اباظة ومدرسة النحال الابتدائية بالزقازيق، حيث كان توجيه توجيه الدعايا ايضاً لحزب مستقبل وطن.