عمليات الوزراء تتابع سير إجراء انتخابات الشيوخ 2020

تتابع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، سير عملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الحالي للمصريين في الداخل.

وأكد الجوهري، أنّ الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي قد تواجه ‏المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت، بما يضمن خروج العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر.‏

وأضاف الجوهري، أنّ غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين المحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، وتوفير الدعم اللازم للمحافظات من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات والوزارات والهيئات المعنية، ورفع تقارير دورية للعرض على رئيس مجلس الوزراء بهدف إطلاعه على تطورات الموقف أولا بأول.

وأشار الجوهري، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية ‏متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية عبر شبكة (الفيديو كونفرانس)، والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، ومجهزة بأجهزة ‏الاتصال اللازمة لمتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها ‏والتدخل لحلها على الفور من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

وتابع الجوهري، أنّ غرفة العمليات المركزية لديها فرق رصد ميداني منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة، مشيرا إلى أنّه جرى فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين للإداء بأصواتهم دون أي معوقات.

يذكر أنّ غرفة العمليات المركزية تتلقى شكاوى الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم المختصر (16528)، وتعمل على حلها بشكل سريع.