كل ما تريد معرفته عن أول لقاح روسي لعلاج كورونا بعد اعتماد بوتين

جاء إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19)، بمثابة الأمل للقضاء على الفيروس بعد أشهر من تفشيه بمختلف دول العالم، وتحوله لوباء ثم جائحة عالمية، وحصده أرواح أكثر 6 ملايين شخص.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

تفاصيل اللقاح الروسي

وقال أوليك جرينيف، نائب وزير الصحة الروسي، في تصريح أوردته وكالة "إنترفاكس" الروسية: "الآن مرحلة الاختبارات النهائية، وهي ذات أهمية بالغة، نريد أن نتأكد من أن اللقاح آمن".

ظهرت التصريحات بشأن اللقاح الروسي، الشهر الماضي، حيث قال مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر سبتمبر المقبل.

كما أوضح النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، أن أول لقاح روسي ضد "كوفيد-19"، شارك في إنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جيمالي" للبحوث بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، وأنه بات جاهزًا.

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "جيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع، حيث إنه في 20 يوليو الماضي، تم الإعلان عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح، وتطوير المرحله النهائية للقاح آخر بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة "استرازنكا".

وسجلت روسيا، رابع أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم، بواقع 875 ألف مصاب، وأعلن مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بتطوير اللقاح، أن اللقاح أدى إلى مناعة لدى جميع من خضعوا للاختبار دون أعراض جانبية.

وتمت تجربة اللقاح بشكل أولى على متبرعين من المركز، ثم على جنود من الجيش الروسي، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الأسبوع الماضي: "لم تظهر أي أعراض جانبية، أو أي أمور غير طبيعية بين المتطوعين من الجنود، وأنهم صارت لديهم استجابة مناعية نتيجة تلقي اللقاح".

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن "جامالي" أن لقاحه حصل على براءة اختراع وأكثر تطورا وفعالية من لقاحات المنافسين الغربيين، فيما أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، أنّ روسيا تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي، وأنّه "بفضل إنتاج هذا اللقاح في إطار الشراكات مع دول أخرى نخطط لإيصال الحجم إلى 200 مليون جرعة حتى نهاية هذا العام، وحسب تقديراتنا سيتم في عام 2021 إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات ضد كورونا، ما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس بشكل فعال".

وأوضح دميترييف: "سنقوم بتلبية احتياجات روسيا، ولكن التعاون الدولي يعتبر جزءا هاما من عملية تطوير هذا اللقاح وخضوعه للتجارب السريرية، ولذلك نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول، نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم"، وأن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية، وكذلك إنتاجه هناك".