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محمود مسلم

الصحة العالمية: نبحث مع الجانب الروسي فاعلية وآلية اعتماد لقاح كورونا

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وكالات
01:12 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح كورونا المكتشف حديثا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف اليوم، "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، تسجيل أول لقاح لعلاج فيروس كورونا في العالم.

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