السيطرة على حريق في مكتب الشهر العقاري بمحكمة الإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود نشب بمكتب الشهر العقاري بمجمع المحاكم بالمنشية في محافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية وانبعاث الدخان من كل مكان بالمبنى.

وعلى الفور جرى الدفع بأربع سيارات إطفاء حريق و3 سيارات إسعاف، حيث جرى إخلاء المبنى من المواطنين والموظفين والقضاة والسيطرة على الحريق دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى استدعاء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق.