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السيطرة على حريق في مكتب الشهر العقاري بمحكمة الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
01:51 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود نشب بمكتب الشهر العقاري بمجمع المحاكم بالمنشية في محافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية وانبعاث الدخان من كل مكان بالمبنى.

وعلى الفور جرى الدفع بأربع سيارات إطفاء حريق و3 سيارات إسعاف، حيث جرى إخلاء المبنى من المواطنين والموظفين والقضاة والسيطرة على الحريق دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى استدعاء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق.

 

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