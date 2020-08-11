رئيس "الوطنية للإعلام" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنّ شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية، وأحد ركائز البناء الديمقراطي الذي يؤكد ما نعيشه اليوم من حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام، الفعاليات عبر شبكة مراسليها، بصورة حية مباشرة من محافظات مصر كافة، لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والاصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

جاء ذلك صباح اليوم خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي.

وأضاف حسين زين أنّ الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها، تؤدي دورها وواجبها الوطني، إذ جرى تسخير الإمكانيات الفنية والهندسية لأطقم العمل، من أجل تغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقة بمصداقية ومهنية ووضع المشاهد في تفاصيل مراحل العملية الانتخابية، ملتزمة بالضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.