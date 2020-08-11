وزير الخارجية الأردني يزور بيروت لتأكيد تضامن بلاده مع لبنان

يصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة لتأكيد تضامن بلاده مع لبنان في مواجهة تبعات الانفجار الكارثي في ميناء العاصمة بيروت، وتأتي الزيارة بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأكد الأردن في وقت سابق أنه لا يمكن أن يترك لبنان لوحده، كما أكد على تضامن المملكة معه بشكل كامل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأسفر الانفجار الذي هز ميناء بيروت الأسبوع الماضي، عن مقتل أكثر من 160 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص، جراء الأضرار التي لحقت بمساكنهم. وتقدر الخسائر المادية التي تكبدها لبنان نتيجة الانفجار بمليارات الدولارات.