جامعة بدر تعلن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

أعلنت جامعة بدر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدد من الكليات في جميع التخصصات.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف طبيب عيادة بالإدارة الطبية

يختص الطبيب الممارس العام بالعيادة بتنظيم ساعات العمل وعمليات الفحص أو الكشف، وإعطاء التعليمات لطقم التمريض، بتنظيم إدخال المرضى حسب الحالة للعرض عليه، وإعداد الملفات الطبية للمرضى أو عمل بعض القياسات قبل كشف الطبيب (مثل قياس درجة حرارة الجسم – قياس ضغط الدم - ....إلخ).

كما يتولى فحص زائريه من مرضى أو مصابين من العاملين أو الطلاب، ويقدم خدمة الكشف والعلاج المناسب طبقًا لنتائج الفحص، كما يتابع نتائج العلاج مع المريض، أو عمل فحوصات أو أشعات مختلفة لتقييم التشخيص الطبي المناسب ووصف العلاج الصحيح للحالة، وفي بعض الأحيان يمكنه بعد الفحص الأولي على المريض تحويله إلى طبيب آخر مختص في مجال طبي معين بذاته إذا لزم الأمر.

وظائف أعضاء هيئة تدريس بالكليات الآتية

اللغات والترجمة، والعلاج الطبيعي، والفنون التطبيقية، والصيدلة والصناعات الدوائية بالشروط الآتية:

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- أن يجيد التدريس باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس بنظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

شروط التعيين لمعاوني أعضاء هيئة التدريس:

- ألا يتجاوز السن 30 عامًا عند التقدم لوظيفة معيد و35 عامًا عند التقدم لوظيفة مدرس مساعد.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى (بالنسبة للجامعات الحكومية) أو أن يكون حاصل على GPA 3.8 (بالنسبة للجامعات الخاصة).

- أن يكون حاصل على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى من مؤسسة معتمدة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها (للذكور).

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بمؤسسات التعليم العالي باللغات الأجنبية وبنظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الشهادات الأجنبية المعادلة لدرجة الدكتوراه في المجلس الأعلى للجامعات.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات أو ماجستير في مجال التعليم الطبي.

- أن يجيد التدريس باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس بنظام الساعات المعتمدة والنظام التكاملي.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات في الادارة ومهارات القيادة.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان

مطلوب التخصصات الآتية:

Removable Prothodontics - Operative Dentistry - Fixed Prosthodotics-orthodontics-Dental Materials -Oral Pathology - Endodonties

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس في نظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس في نظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.