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الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

كتب:

أيمن حمزة
06:22 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
الأرصاد الجوية تعلن : انخفاض درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد الجوية تعلن : انخفاض درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 34 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين جنوب مصر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 28، وقنا العظمى 39 والصغرى 28 ،والاقصر العظمى 40، والصغرى 29، وأسوان العظمى 42 والصغرى 30.

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