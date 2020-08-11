اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التحركات التركية

دعت الحكومة اليونانية، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا.

وقالت وسائل إعلام، إن "الحكومة اليونانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل، لبحث التوتّر التركي مع اليونان وقبرص اليونانية".

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعا أيضا مجلس الأمن الوطني اليوناني إلى الاجتماع بشكل عاجل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية أمس الاثنين، إن أثينا حثت تركيا على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، واعتبرت إن هذه الأنشطة "استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة".

وأوضحت الخارجية اليونانية في بيان، أن اليونان "لن تقبل بالابتزاز، وستدافع عن حقوقها السيادية".

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارا جاء فيه أن السفينة التركية "أروج رئيس"، ستجري مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.