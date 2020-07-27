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الحكومة اليونانية: تركيا خفضت عدد سفنها الحربية قبالة سواحلنا

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سحر المكاوى
03:39 م | الإثنين 27 يوليو 2020
رئيس الوزراء اليونانى

رئيس الوزراء اليونانى

أعلنت الحكومة اليونانية، أن تركيا خفضت عدد سفنها الحربية قبالة السواحل اليونانية، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وكانت وسائل إعلام يونانية، أعلنت أمس الأحد، إن "تركيا قامت بسحب سفنها الحربية، التي نشرتها في البحر المتوسط، تأهبا لعمليات التنقيب عن الغاز".

وقالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، إن "تركيا قامت بسحب سفنها الحربية، التي نشرتها في البحر المتوسط، تأهبا لعمليات التنقيب عن الغاز، وذلك بعد التحذير الأخير من الجانب اليوناني. 

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