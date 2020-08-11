روسيا: إنتاج أول لقاح ضد كورونا يبدأ في موقعين بحلول سبتمبر المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيبدأ في موقعين هما: مركز "جامالي"، وشركة "بينوفارم"، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال موراشكو، خلال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة: "في الوقت الحالي، سيبدأ إنتاج اللقاح في موقعين: مركز جامالي التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة بينوفارم. وفي الوقت نفسه بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة، ومكتب مشروع سبيربنك، يجري تطوير اللوائح الفنية لتوسيع نطاق الإنتاج في مواقع عدد من الممثلين المحليين والمتوفرة في بلدنا".

وأضاف موراشكو، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يستثمر في إنتاج اللقاح والترويج في الخارج، وأوضح الوزير الروسي أن "هناك عدد من الدول التي تبدي اهتمامًا به".

واليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسجيل روسيا أول لقاح ضد كورونا المستجد في العالم ، معربًا عن تطلعه إلى إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن في وقت سابق، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح كورونا المستجد شهريًا وذلك بحلول عام 2021.

وأوضح مانتوروف: "سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة جامالي، في شهر سبتمبر المقبل".