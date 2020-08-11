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محمود مسلم

روسيا: العاملون في القطاع الطبي أول المستفيدين من لقاح كورونا

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وكالات
01:12 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أنه من المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متوفرا في سبتمبر، مضيفة أن العاملين في القطاع الطبي سيكونون أول المستفيدين منه.

وقالت جوليكوفا في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن يكون اللقاح متوفرا في سبتمبر - نهاية أغسطس، ونأمل أن يكون العاملون في القطاع الطبي أول من يتم تطعيمهم باللقاح"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

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