المستشفى الجوي: مصطفى حفناوي كان يتعاطى "الترامادول"

كشف التقرير الطبي الصادر من المستشفى الجوي التخصصي الحالة الطبية لليوتيوبر مصطفى حفناوي، قبل رحيله أمس الاثنين.

وقال التقرير إن المريض حضر إلى المستشفى عبر الطوارئ وكان يعاني من آلام حادة بالبطن، وتم حجزه في المستشفى، فيما كانت العلامات الحيوية مستقرة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريض كان يتعاطى عقار الترامادول، وكونه رياضيا فهو يتعاطى الكورتيزون وغيره من العقاقير.

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا "هاشتاج" طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيارة حفناوي في المستشفى قبل وفاته.