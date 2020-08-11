آمال ماهر ناعية مصطفى حفناوي: من حبه ربه حبب فيه خلقه

نعت المطربة آمال ماهر عبر حسابها على تويتر، اليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي توفي إثر تعرضه لجلطة.

وكتبت آمال "من حبه ربه حبب فيه خلقه، أنا لا أعرفك ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك‏ الله يرحمك ⁧‫مصطفى حفناوي‬⁩‏، اللهم أحسن خاتمتنا".

أعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.