وزير خارجية اليونان يبحث مع السفير الأمريكي توترات المتوسط

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات، التوترات الراهنة في منطقة شرق المتوسط؛ عقب إرسال تركيا سفينة مسح في منطقة واقعة في الجرف القاري اليوناني.

وقال دندياس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حسب ما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إنّه ناقش مع السفير الأمريكي الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة.

وكانت تركيا أصدرت تحذيرا بحريا دوليا يُعرف باسم "نافتكس"، يفيد بأنّ أنقرة ستبدأ أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة تقع جنوب جزيرة "كاستيلوريزو" على مدار الأسبوعين المقبلين، واستجابة لذلك، وضعت اليونان قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح "أوروج ريس" إلى منطقة واقعة داخل الجرف القاري اليوناني، في خطوة وصفتها أثينا بأنّها تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.