جمهورية التشيك ترفض وجود الجيش الأمريكي على أراضيها

أعلن رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم، قبيل بدء محادثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، الذي وصل إلى العاصمة التشيكية "براج" في زيارة، أن بلاده لا ترى أي سببًا لنشر قوات أمريكية على أراضيها.

وتعليقا على إعادة انتشار 12 ألف جندي أمريكي منتشرين حاليًا في ألمانيا، اعتبر بابيش، أن براج لا ترى أى جدوى من استضافتهم على أراضيها في جمهورية التشيك، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بابيش: "لا أرى أي سبب لضرورة وجود الجيش الأمريكي على أراضينا، والجانب التشيكي غير مهتم بهذا. نحن حلفاء في الناتو، لا شيء يتغير في هذا، ولا يزال غير معروف إلى أين سيذهب هؤلاء العسكريون (من ألمانيا)، ولكن بالتأكيد ليس عندنا، نحن لم نطرح هذا السؤال قط؛ كما قلت، أنا مهتم أكثر عند التفاوض مع بومبيو، بعلاقاتنا التجارية وأعمال شركاتنا".

ووصل بومبيو إلى براج، صباح اليوم، وبعد فترة راحة قصيرة، توجه بالسيارة إلى بيلزن، حيث يجري محادثات مع نظيره التشيكي، توماس بيتشيشكيك، في مبنى مصنع الجعة "بيلزينسكي برازدروج".

وسيزور كلا الوزيرين، نصب باتون التذكاري ببلزن ويضعان أكاليل الزهور على النصب تعبيرًا عن الشكر لأمريكا، على اعتبار أن الجزء الغربي من الجمهورية تم تحريره في الحرب العالمية الثانية من قبل القوات الأمريكية في ربيع عام 1945.

ويجري بومبيو، غدًا الأربعاء، محادثات مع بابيش، ثم يستقبله رئيس الجمهورية، ميلوس زيمان، بعد الظهر، وسيلقي بومبيو خطابًا أمام أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان التشيكي، ويشارك في المناقشات معهم حول الموضوعات السياسية الراهنة.