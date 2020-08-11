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محمود مسلم

إصابة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بكورونا

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(وكالات)
04:19 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، اليوم، إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال شيخ جنكي في مقطع مصور نشره على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "سعيد بإصابته كأي مواطن عادي بالفيروس وشعوره بآلام المواطنين".

وأضاف جنكي: "حين انتشر الفيروس كان هو وفريقه يقوم بزيارة المناطق الخطرة ليكون على اطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية".

ولاهور شيخ جنكي هو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

وشيخ جنكي هو مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

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