تسجيل 542 إصابة جديدة بكورونا في كردستان العراق

أعلنت صحة إقليم كردستان العراق، اليوم، تسجيل 542 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت، في بيان مقتضب، أن 141 مصابا تعافوا من المرض، فضلًا عن تسجيل 17 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 2726 إصابة جديدة ووفاة 82 حالة وشفاء 2271 مصاباً من الوباء.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، "أنه جرى فحص 18 ألفا و3 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و145 ألفا و386 نموذجا".

وأضافت الصحة العراقية، أنه جرى تسجيل 2271 حالة شفاء اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107 آلاف و775 حالة بنسبة شفاء 71.8 %، فيما جرى تسجيل 2726 حالة إصابة جديدة لهذا اليوم، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 150 ألفا و115 حالة، والذين يتلقون العلاج 36 ألفا و948 حالة، والراقدين في العناية المركزة551 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الوفيات بلغت 82 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5 آلاف و392 حالة.

الصحة العراقية: مازلنا في المرحلة الأولى من كورونا

وأكدت وزارة الصحة العراقية، أن العراق ما يزال في المرحلة الأولى من كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أغلب المحافظات تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات.

وقال الوكيل الفني للوزارة العراقية حازم الجميلي، "إن الموقف الوبائي اليومي لكورونا ما زال يسجل أعدادا كبيرة تتجاوز الـ3 الآف إصابة، وهذا يشير إلى عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا".

وأضاف "الجميلي"، أن أغلب المحافظات تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، نتيجة لعدم التزام المواطنين بالتوصيات، وهذا مؤشر غير جيد.

وأضاف المسؤول العراقي، أن بلاده ما زالت في المرحلة الأولى من الفيروس ولم يصل إلى قمة المرحلة، كاشفاً عن وجود اجتماع نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة الإجراءات خلال الشهر الجاري، واللجنة الاستشارية العليا أعدت المقترحات والتي ستعرض في الاجتماع المقبل للجنة العليا.