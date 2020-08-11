كبار السن.. العلامة المميزة بانتخابات الشيوخ في البدرشين

شهدت لجان البدرشين والحوامدية والصف وأطفيح، مشاركة كبار السن بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، في أول أيام انطلاق العملية الانتخابية، اليوم، حيث حرصوا على التصويت والمشاركة مرتدين الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة.

وأشاد صبحي الدالي، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، بسير العملية الانتخابية في أولى أيام التصويت بمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة.

وأكد الدالي، لـ"الوطن"، أن عملية التصويت تسير بصورة منتظمة وستزيد بدءا من عصر اليوم، وحتى غدا، مبديا ثقته الشديدة في دور المواطنين لنجاح العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ كما حدث في الاستحقاقات السياسية الماضية.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلي لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.