أسباب صدور صوت غريب من محرك السيارة.. تعرف على نوع العطل

هناك العديد من الأعطال التي تحدث داخل السيارة، والتي يعاني منها قائدي السيارات بين الحين والآخر، عادة ما يستدل عليها من خلال مؤشرات وعلامات على حدوثها، الأمر الذي يتطلب من قائدي السيارات سرعة التعامل مع العطل وإعادة صيانته بالشكل المطلوب، ولعل من أهم تلك الأعطال سماع صوت غريب في محرك السيارة.

وقال المهندس حسين مصطفي، خبير السيارات: تقع الكثير من الأعطال في أجزاء محرك السيارة، والتي يجري التعرف عليها من خلال صوت يظهر في المحرك لفترة قصيرة عند بداية التشغيل خاصة والمحرك بارد.

ويدل الصوت الصادر من المحرك على وجود عطل في سيور المحرك كانقطاع سير الكاتينة ويستدل عليه بصوت صفير عند بداية التشغيل، أو وجود عطل في دائرة التبريد لعدم وجود كميات كافية من السوائل فيه، أو هناك تسريب مياه.

وأضاف أن هناك أصوات "تكتكة" تدل على عطل في المحرك، ومن الأسباب الشائعة لهذا الصوت ضعف نظام التزييت في المحرك لعدم تنظيف مضخة الزيت والتي تمنع مرور الزيت بشكل جيد، أو بسبب تآكل أجزائها، بالإضافة إلى عدم تغيير الزيت أو الفلتر.