7 مزايا سيتمتع بها محرك السيارة عند عمله بالغاز الطبيعي

يعتقد الكثير من مستهلكي السيارات أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أمر ضار بالمحرك والعديد من أجزاء السيارة، وأنه سيكلف المستهكلين مصاريف سيارة باهظة.

وقال خبير السيارات وليد جمال لـ"الوطن" إن هناك العديد من الأفكار والشائعات الخاطئة عند كثير من المستهلكين تجاه الغاز الطبيعي للسيارات، وهو أمر خاطئ ويجب فيه سؤال أحد المختصين في الشأن وعدم الانسياق وراء آراء مبنية على عدم فهم واضح عن الغاز الطبيعي وطريقة عمله للسيارة.

وأضاف أن أكبر الدلائل على عدم وجود أي أضرار للغاز الطبيعي على السيارة هو اتجاه العديد من سائقي الأجرة لتحويل سيارتهم للغاز، وهي تعد أكثر فئة استهلاكا للسيارات.

وأوضح أن هناك سبعة مزايا للمحرك وللسيارة بعد تحويلها للغاز الطبيعي وهي...

1- تصبح السيارة صديقة للبيئة فإن العادم الناتج عن السيارة نظيف ولا يلوث البيئة، حيث لا يحتوي العادم على عنصر الرصاص أو الكبريت.

2-توفير المال فإن سعر الغاز الطبيعي أقل من سعر البنزين.

3- الغاز الطبيعي يساعد في تحسين عمل وكفاءة المحرك، فإن رقم الأوكتين للغاز الطبيعي 120 أي أعلى من البنزين فهو 80 ومن ثم تتفادى حدوث ظاهرة الصفع "التسقيف" في حالة استخدام الغاز الطبيعي.

4- تقل الاهتزازات عند استخدام الغاز الطبيعي ومن ثم إطالة عمر المحرك.

5- لن تحتاج صيانة المحرك بشكل متكرر فإن استخدام الغاز الطبيعي يطيل الفترة بين كل صيانة للمحرك، حيث إن نواتج الاحتراق تكون نظيفة كما لا تؤثر على شمعات الاحتراق.

6- الغاز الطبيعي أكثر أمانا من البنزين، حيث إنه خفيف الوزن وسريع الانتشار.

7- درجة احتراق الغاز الطبيعي عالية بالمقارنة مع البنزين ذات رائحة نفاذة ففي حالة حدوث تسريب ستشمها بشكل سريع، وبالتالي تعالج المشكلة بشكل سريع.