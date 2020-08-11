روسيا تكشف عن موعد التطعيم العام باللقاح الجديد ضد كورونا

أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن دخول أول لقاح في العالم لعلاج فيروس كورونا "كوفيد 19" حيز الاستخدام سيجري بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة في موسكو، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن جينتسبورج قوله: "ستجري المرحلة الثالثة في موسكو، ويبدأ التداول المدني أيضًا في المناطق.. لن يكون كافيا بالنسبة لـ85 منطقة في البلاد، ولكن لـ10 وحتى 15 منطقة".

وأكد جينتسبورج، أن مركز "جامالي" جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار "ولو اليوم، بمجرد استلام المخصصات المالية سنبدأ، وسنسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخصا"، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح.

وأشار جينتسبورج، إلى أنه لا يعرف كيف ستجري عملية التطعيم في المناطق، "هل ستكون هناك طوابير أم لا؟".

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى انتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لكورونا المستجد.

وثمن عباس، في برقية التهنئة التي بعثها لبوتين، جهود العلماء والمختبرات الروسية التي توصلت إلى هذا السبق العلمي، قائلًا: "نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

وتأتي هذه التهنئة بعد إعلان الرئيس الروسي، اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد كورونا المستجد في العالم، والذي من المنتظر أن تبدأ روسيا في إنتاجه خلال الأسابيع المقبلة.