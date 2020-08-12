5 معلومات عن فيلم "توأم روحي" قبل عرضه.. بمشاركة الراحلة رجاء الجداوي

قبل 8 أيام من طرح أحدث الأعمال السينمائية "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل بدور العرض، حيث قررت الشركة المنتجة طرحه يوم 19 أغسطس، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المعلومات عن الفيلم:-

- الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويجمع بين أبطاله قصة حب من الطرفين، وتخلله مشاهد اجتماعية.

- يظهر ضمن أحداث الفيلم الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، إذ يعد آخر الأعمال التى صورتها قبل رحيلها.

- يعتبر العمل الأول الذي يتم طرحه بعد موسم عيد الأضحي، الذي لم يطرح فيه سوي فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم .

- يعتبر الفيلم ثالث تجربة للسيناريست أماني التونسي، بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، وفيلم "بين بحرين" .

- ثاني تعاون سينمائي بين المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي بعد فيلم "قصة حب" عام 2019.

"توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.