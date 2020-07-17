بعد نجاحها في "ليه لأ".. أمينة خليل تشارك بـ5 أفلام ومسلسل خلال 2020

تعيش الفنانة أمينة خليل حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الذي حققته خلال مسلسل "ليه لأ"، والذي عرض الأيام الماضية، وشاركها مجموعة من النجوم.

وتحضر "خليل" لعدد من الأعمال الفنية، الفترة المقبلة، أولها فيلم "كيرة والجن"، وتجسد من خلاله شخصية "ورد"، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك الفنانة في فيلم "حظر تجوال"، وتقدم من خلاله شخصية "ليلي"، الذى يشارك في بطولته الفنانة إلهام شاهين، وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

بالإضافة إلى الأعمال السابقة، تشارك الفنانة بدور في فيلم "صاحب المقام" مع الفنان بيومي فؤاد، وآسر ياسين، ويسرا، والمقرر عرضه يوم 30 يوليو الجاري، فضلاً عن مشاركتها في فيلم "ترانيم إبليس".

كما تشارك أمينة خليل في فيلم "قمر 14"، الذي من المقرر أن ينطلق تصويره يوم السبت المقبل، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوى، وغادة عادل، ودينا الشربينى .

وتستعد "خليل" لتصوير مسلسل "تقاطع طرق" لعام 2021، مع الفنانة منى زكي، والمقرر عودة تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من تاليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد ، وعدد من الممثلين.