رئيس الوفد السابق يدلي بصوته في مقر لجنته بطنطا

أدلى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، كبير العائلة الوفدية، بصوته في مسقط رأسه بالمقر الانتخابي بمدرسة سعد زغلول بمدينة طنطا.

وقال البدوي، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إنّ مجلس الشيوخ كان أملا حاولوا تحقيقه في لجنة الخمسين في دستور 2014، لكن الظروف التي كانت تمر بها البلاد حينها، استدعت إرجائه لمرحلة مستقبلية، ومجلس الشيوخ من التقاليد البرلمانية المصرية، إذ بدأ منذ دستور 1923، ويتماشى في النظم السياسية المعاصرة، وهو دعم وإصلاح للسلطة التشريعية.

وأضاف أنّ أكثر من 70% من دول العالم، تأخذ بنظام المجلسين في سلطتها التشريعية، ثم كان التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الشيوخ، باختصاصات تحقق الإجادة التشريعية، وتجعله حارسا للدستور المصري، وينظم تطبيق نصوصه من خلال القوانين المكملة للدستور، والتي تحتاج إلى جهد وخبرة سياسية وتشريعية، لاستكمال القوانين التي تحول النصوص الدستورية، التي يتضمنها دستور البلاد، إلى واقع وممارسة تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأشار إلى أنّ مجلس الشيوخ يكون بمثابة مجلس استشاري لرئيس الجمهورية، يحيل إليه ما يراه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وسياستها في الشؤون العربية والخارجية.