وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر، بمدينة الشيخ زايد.

وقال الدكتور عمرو طلعت: "قمت اليوم بأداء واجبي الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وأتطلع إلى سلطة تشريعية قوية فعالة وقد اكتمل جناحاها".

وأشار طلعت إلى أن مجلس الشيوخ المصري له تاريخ عريق وبصمات وضاءة في تاريخنا النيابي، داعيا كل المصريين إلى أداء هذا الواجب الانتخابي لتكتمل الحياة البرلمانية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.