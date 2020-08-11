محافظ السويس يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عددا من اللجان الانتخابية في أحياء المحافظة الخمسة، في أول أيام التصويت بمجلس الشيوخ 2020.

بدأ محافظ السويس جولته بتفقد لجنة مدرسة اللغات الرسمية الكائنة بحي السويس ولجنة السيدات مدرسة الشهيدة شادية سلامة بحي فيصل، وعدد من اللجان في باقي أحياء المحافظة.

ورافق المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وعدد مديري الخدمات والهيئات الحكومية داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ السويس، استقرار الأوضاع داخل اللجان وتسير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.